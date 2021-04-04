Обострение на Донбассе: Германия и Франция призвали "стороны к сдержанности"
Воскресенье, 4 апреля 2021, 06:30
Германия и Франция обеспокоены увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Источник: совместное заявление, обнародованное на сайте Министерства иностранных дел Германии
Дословно: "Мы внимательно следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации.
Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
Детали: Сообщается, что в качестве посредников в "нормандском формате" Германия и Франция хотят полностью выполнить Минские договоренности и в этом контексте приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.
Предыстория:
- 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
- По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- В Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.
Украинская правда