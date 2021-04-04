Обострение на Донбассе: Германия и Франция призвали "стороны к сдержанности"

Германия и Франция обеспокоены увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: совместное заявление, обнародованное на сайте Министерства иностранных дел Германии

Дословно: "Мы внимательно следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации.

Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Детали: Сообщается, что в качестве посредников в "нормандском формате" Германия и Франция хотят полностью выполнить Минские договоренности и в этом контексте приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.

Предыстория: