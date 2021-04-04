Команда Трампа хитростью снимала со сторонников деньги на избирательную кампанию — NYT

В 2020 году команда кандидата в президенты США Дональда Трампа и компания WinRed использовали схему, чтобы автоматически подписывать доноров избирательной кампании жертвовать больше денег, чем они планировали.

Источник: The New York Times

Детали: На портале цифровых пожертвований для Трампа использовался заранее установленный флажок, который доноры должны были снять вручную, чтобы отказаться от регулярных пожертвований. Чем ближе были президентские выборы, команда Трампа делала этот отказ тем более "непрозрачным": в частности, в июне 2020 года там появился второй флажок, внутри компании известный как "денежная бомба" - он удваивал вклад донора.

Обрабатывала онлайн-пожертвования компания WinRed.

NYT отмечает, что вскоре банки и компании, выпускающие кредитные карты, были завалены жалобами на мошенничество со стороны сторонников Трампа насчет пожертвований, которых они не собирались делать. Сообщается, что иногда суммы пожертвований достигали тысячи долларов. Доноры обычно заявляли, что хотели сделать пожертвование один или два раза, и только потом в своих банковских выписках и счетах по кредитным картам обнаруживали, что они жертвовали снова и снова. Сообщается, что директива о правах потребителей в Европе запрещает компаниям использовать тактику отказа по умолчанию для регулярных платежей.

За последние 2,5 месяца 2020 года кампания Трампа, Республиканский национальный комитет и их общие счета выдали онлайн-донорам более 530 тысяч возмещений на сумму 64,3 млн долларов. Уточняется, что все кампании возвращают деньги по разным причинам, в том числе людям, которые дают больше, чем разрешено законом.

Представитель Трампа Джейсон Миллер, как отмечается, преуменьшил количество жалоб на мошенничество и общую сумму возмещения в размере 122,7 млн долларов. Он сказал, что внутренние записи свидетельствуют, что предметом официальных споров по кредитным картам были 0,87% транзакций WinRed.

Однако, это все равно около 200 тысяч спорных транзакций, общая сумма которых, по словам Миллера, составила 19,7 млн долларов.

На вопрос, знал ли Трамп об использовании такой схемы платежей, представители компании не ответили.

Гиперагрессивная практика по сбору средств не остановилась после того, как Трамп проиграл выборы. Кампания продолжала еженедельно снимать деньги путем предварительно отмеченных полей вплоть до 14 декабря, когда Трамп собрал десятки миллионов долларов для своего нового комитета политических действий Save America.

Напомним: Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря победителя утвердила Коллегия выборщиков. На выборах победил кандидат от демократов Джо Байден.