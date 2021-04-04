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Главные новости субботы и ночи: обострение на Донбассе, COVID-рекорд

Воскресенье, 4 апреля 2021, 08:00
ЭЛЬДАР САРАХМАН

В Украине впервые зафиксировали больше 20 тысяч новых больных коронавирусом, на фронте более 20 раз нарушали "тишину" - актуальные новости 3 апреля.

О войне

2 апреля зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были ранены два украинских военных и один гражданский.

Также 3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номерные знаки.

СММ ОБСЕ обнародовала факты грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников вблизи линии разграничения. В частности, патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". За пределами выделенных мест хранения было зафиксировано 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин на полигоне вблизи Миусинска, а на полигоне вблизи Мирного - 3 танка Т-64.

Германия и Франция обнародовали совместное заявление, призвав "стороны к сдержанности".

О 20 тысячах больных COVID-19

За сутки 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19 - это наибольший прирост за время пандемии.

Также 2 апреля:

  • госпитализировали 5 186 человек;
  • умерли 396 человек;
  • выздоровели 9 166 человек.

По количеству смертей в сутки Украина попала в первую пятерку стран мира.

О других важных новостях

Столичных работодателей будут штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.

Объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауcа, который в 2016 году бежал из Украины в Молдову, похитили в центре Кишинева.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

На хакерском форуме бесплатно опубликовали телефонные номера и другие персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.

В Министерстве здравоохранения заявили, что уровень госпитализаций больных COVID-19 пока не превышен только в трех областях - в Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Украинская делегация решила не участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не достигнет исключения так называемой "экспертки" Майи Пироговой.

Более тысячи военнослужащих из 5 стран НАТО и Украины примут участие в украинской-британских учениях Cossack Mace.

Азербайджан заявил, что обнаружил в Нагорном Карабахе обломки российских ракет "Искандер". Обломки обнаружили во время операции по очистке территории 15 марта в городе Шуша. Именно после потери этого стратегического города Ереван согласился на предложенный Москвой план прекращения огня.

Украинская правда


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