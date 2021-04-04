Главные новости субботы и ночи: обострение на Донбассе, COVID-рекорд

В Украине впервые зафиксировали больше 20 тысяч новых больных коронавирусом, на фронте более 20 раз нарушали "тишину" - актуальные новости 3 апреля.

О войне

2 апреля зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были ранены два украинских военных и один гражданский.

Также 3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номерные знаки.

СММ ОБСЕ обнародовала факты грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников вблизи линии разграничения. В частности, патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". За пределами выделенных мест хранения было зафиксировано 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин на полигоне вблизи Миусинска, а на полигоне вблизи Мирного - 3 танка Т-64.

Германия и Франция обнародовали совместное заявление, призвав "стороны к сдержанности".

О 20 тысячах больных COVID-19

За сутки 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19 - это наибольший прирост за время пандемии.

Также 2 апреля:

госпитализировали 5 186 человек;

умерли 396 человек;

выздоровели 9 166 человек.

По количеству смертей в сутки Украина попала в первую пятерку стран мира.

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