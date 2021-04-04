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Предприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве

Воскресенье, 4 апреля 2021, 12:24
Предприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве

Утром 4 апреля на рынок "Колос" в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы, они пытались остановить работу рынка, так как город находится в "красной" карантинной зоне.

Источник: НикВести, "300 николаевцев"

Детали: На рынке силовиков встретили предприниматели, протестующие против карантинных норм и ограничений работы.

Замгубернатор Игорь Кузьмин и депутат горсовета Николаева от "Слуги народа" Александр Розумный требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, которые запрещают работу непродовольственных рынков. Общаясь с торговцами, Кузьмин отметил, что такие ограничения введены временно с целью остановить распространения COVID-19.

На что предприниматели возразили, что на рынке количество людей намного меньше, чем в супермаркетах, и непонятно, почему они не могут работать в то время, как работа магазинов не запрещена. Также они пожаловались, что вынуждены оплачивать 100% аренды торговых мест на рынке и в полной мере перечислять налоги в бюджет.

 

Работники рынка кричали: "Мы вам не доверяем!" и требовали, чтоб на место приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или губернатор области Виталий Ким.

Представитель предпринимателей адвокат Андрей Толпекин сказал, что торгующие готовы обсуждать формат дальнейшего взаимодействия с чиновниками на круглом столе, но на присутствие полиции на рынке будут реагировать жестко.

После часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

Напомним: 2 апреля в Николаеве усилили карантинные ограничения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Николаевкарантинторговляполиция
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