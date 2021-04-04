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Распространение Covid: Киев и 10 областей находятся в "красной" зоне

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:14

Министерство здравоохранения обновило данные распределения карантинных зон, на "красном" уровне находятся столица и еще 10 регионов.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 3 апреля

Детали: В красной зоне находятся Киев и области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая.

При этом Минздрав констатирует, что показатель госпитализаций превышен в 22 регионах – в столице, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Самые высокие показатели загруженности коек с кислородом в Киеве – 79,9%, на Житомирщине (71,3%) и на Киевщине (73,6%).

Кроме того, наибольшие показатели госпитализаций – в Хмельницкой (132,6 на 100 тысяч населения), Винницкой (109,1) и Житомирской областях (117,6).

 

Напомним: по состоянию на 2 апреля уровень госпитализаций больных COVID также не был превышен только в трех регионах – в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирус


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