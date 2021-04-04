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Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:58
Хамза бен Хусейн, Фото Al Jazeera

Младший брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что его поместили под домашний арест.

Источник: BBC со ссылкой на адвоката бен Хусейна

Детали: Сообщается об аресте нескольких высокопоставленных лиц королевства, которые, предположительно, могли участвовать в заговоре с целью государственного переворота.

Глава Объединенного комитета начальников штабов страны Юсеф Ахмад аль-Хунейти не подтвердил, что принц Хамза помещен под арест. Одновременно генерал отметил, что от брата короля потребовали прекратить действия, затрагивающие безопасность и стабильность Иордании.

Официальное информагентство "Петра" сообщило о взятии под стражу "по соображениям безопасности" нескольких подозреваемых, включая двух чиновников высокого ранга, прежде имевших отношение к работе на королевский дворец.

Сам родственник монарха отрицает, что готовился заговор, и что он был участником каких-либо противоправных действий.

Член королевской семьи утверждает, что его предупредили о последствиях за участие в обсуждениях, на которых критиковали короля. Сейчас, по словам принца Хамзы, ему запрещено куда-либо выходить и с кем-либо встречаться.

Иордания считается одной из наиболее стабильных и спокойных стран Ближнего Востока. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, в нынешней ситуации выразили поддержку королю Абдалле. О полной поддержке заявили и Соединенные Штаты, Вашингтон называет Иорданию ключевым партнером.

При этом в Офисе президента Украины новости из Иордании назвали тревожными. Владимир Зеленский полностью поддержал Короля Абдаллу. В ОП отметили, что ждут деталей событий.

Справка: Хамзе бен Хусейну 41 год. Он считался наследным принцем до 2004 года, пока король Абдалла не лишил его этого титула и не передал титул своему старшему сыну.

Темы: Ближний Восток


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