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Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:58
Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест
Хамза бен Хусейн, Фото Al Jazeera

Младший брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что его поместили под домашний арест.

Источник: BBC со ссылкой на адвоката бен Хусейна

Детали: Сообщается об аресте нескольких высокопоставленных лиц королевства, которые, предположительно, могли участвовать в заговоре с целью государственного переворота.

Глава Объединенного комитета начальников штабов страны Юсеф Ахмад аль-Хунейти не подтвердил, что принц Хамза помещен под арест. Одновременно генерал отметил, что от брата короля потребовали прекратить действия, затрагивающие безопасность и стабильность Иордании.

Официальное информагентство "Петра" сообщило о взятии под стражу "по соображениям безопасности" нескольких подозреваемых, включая двух чиновников высокого ранга, прежде имевших отношение к работе на королевский дворец.

Сам родственник монарха отрицает, что готовился заговор, и что он был участником каких-либо противоправных действий.

Член королевской семьи утверждает, что его предупредили о последствиях за участие в обсуждениях, на которых критиковали короля. Сейчас, по словам принца Хамзы, ему запрещено куда-либо выходить и с кем-либо встречаться.

Иордания считается одной из наиболее стабильных и спокойных стран Ближнего Востока. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, в нынешней ситуации выразили поддержку королю Абдалле. О полной поддержке заявили и Соединенные Штаты, Вашингтон называет Иорданию ключевым партнером.

При этом в Офисе президента Украины новости из Иордании назвали тревожными. Владимир Зеленский полностью поддержал Короля Абдаллу. В ОП отметили, что ждут деталей событий.

Справка: Хамзе бен Хусейну 41 год. Он считался наследным принцем до 2004 года, пока король Абдалла не лишил его этого титула и не передал титул своему старшему сыну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ближний Восток
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