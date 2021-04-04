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Минздрав создает программу помощи для переболевших Covid украинцев

Воскресенье, 4 апреля 2021, 15:21
Ирина Микичак

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях при финансировании из госбюджета - через Национальную службу здоровья Украины.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, которую цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Чиновница отметила, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале года.

Прямая речь: "Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается.

Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет финансировать пакет отдельно, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь".

Темы: Минздравкоронавирусмедицина


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