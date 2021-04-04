Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ираке у авиабазы ​​с американскими военными упали две ракеты

Воскресенье, 4 апреля 2021, 15:41
В Ираке у авиабазы ​​с американскими военными упали две ракеты
Фото: Reuters

Две ракеты упали в воскресенье в сельской местности вблизи иракской военной авиабазы, где разместились американские военные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ракеты упали на внешний забор базы, сообщили иракские военные. Пострадавших от падения ракет не было.

Предварительное расследование показало, что нападение было направлено на удар по авиабазе Балад к северу от Багдада, но ракеты не долетели и поразили село Аль-Бу-Аси на юго-востоке, заявили представители службы безопасности.

Последнее нападение на авиабазу Балад был 15 марта, когда по меньшей мере пять ракет попали в базу.

Ни одна группа сразу не заявила о нападении, но вооруженные группы, которые, по словам некоторых иракских чиновников, поддерживаются Ираном, ранее заявляли о подобных случаях.

Американские чиновники обвиняют поддержаны Ираном вооруженные силы в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе вблизи посольства США в Багдаде.

Парамилитарные группировки требуют, чтобы все иностранные войска, включая американские, численность которых в Ираке насчитывает около 2500 человек, покинули страну, называя их присутствие оккупацией.

В Ираке остается коалиция под руководством США, задача которой заключается в борьбе с боевиками "Исламского государства", а также миссия под руководством НАТО, обучает иракские силы безопасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИракСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: