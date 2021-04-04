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В Ираке у авиабазы ​​с американскими военными упали две ракеты

Воскресенье, 4 апреля 2021, 15:41
Фото: Reuters

Две ракеты упали в воскресенье в сельской местности вблизи иракской военной авиабазы, где разместились американские военные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ракеты упали на внешний забор базы, сообщили иракские военные. Пострадавших от падения ракет не было.

Предварительное расследование показало, что нападение было направлено на удар по авиабазе Балад к северу от Багдада, но ракеты не долетели и поразили село Аль-Бу-Аси на юго-востоке, заявили представители службы безопасности.

Последнее нападение на авиабазу Балад был 15 марта, когда по меньшей мере пять ракет попали в базу.

Ни одна группа сразу не заявила о нападении, но вооруженные группы, которые, по словам некоторых иракских чиновников, поддерживаются Ираном, ранее заявляли о подобных случаях.

Американские чиновники обвиняют поддержаны Ираном вооруженные силы в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе вблизи посольства США в Багдаде.

Парамилитарные группировки требуют, чтобы все иностранные войска, включая американские, численность которых в Ираке насчитывает около 2500 человек, покинули страну, называя их присутствие оккупацией.

В Ираке остается коалиция под руководством США, задача которой заключается в борьбе с боевиками "Исламского государства", а также миссия под руководством НАТО, обучает иракские силы безопасности.

Темы: ИракСША


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