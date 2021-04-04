В воскресенье на Донбассе без обстрелов

В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Несмотря на относительную тишину, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

СММ ОБСЕ в который раз зафиксировало перемещения большого количества вооружения российско-оккупационных войск в непосредственной близости от линии разграничения.

Одновременное наращивание пропаганды Российской Федерации, на региональном и международном уровнях, ведет к искусственному наращиванию общественного напряжения в регионе с одновременным распространением массива фейковой информации об эскалации ситуации со стороны Вооруженных Сил Украины".

Детали: Сообщается также об учащении случаев, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований РФ. 2 апреля, на блокпосту российско-оккупационных войск, вблизи Александровки, патрулю СММ запретили проезд без досмотра автомобилей. Представители ОБСЕ вынуждены были вернуться на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк.

БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения.

По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ.