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В воскресенье на Донбассе без обстрелов

Воскресенье, 4 апреля 2021, 18:36

В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Несмотря на относительную тишину, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

СММ ОБСЕ в который раз зафиксировало перемещения большого количества вооружения российско-оккупационных войск в непосредственной близости от линии разграничения.

Одновременное наращивание пропаганды Российской Федерации, на региональном и международном уровнях, ведет к искусственному наращиванию общественного напряжения в регионе с одновременным распространением массива фейковой информации об эскалации ситуации со стороны Вооруженных Сил Украины".

Детали: Сообщается также об учащении случаев, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований РФ. 2 апреля, на блокпосту российско-оккупационных войск, вблизи Александровки, патрулю СММ запретили проезд без досмотра автомобилей. Представители ОБСЕ вынуждены были вернуться на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк.

БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения.

По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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