Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Волынская ОГА заявила о гибели бойца в зоне ООС

Воскресенье, 4 апреля 2021, 18:59

Волынская ОГА заявляет о гибели в зоне ООС в воскресенье во время прохождения службы младшего сержанта Андрея Горлатого.

Источник: Волынская ОГА

Дословно: "К сожалению, за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца, родом из Волыни – Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

Сергей Александрович Сулима, 1980 г.р. – военнослужащий погиб вчера, 3 апреля. Родом из г. Луцк, но последние годы проживал в Ивано-Франковской области, оттуда и пошел на контракт. Не женат. На Волыни проживают мать и сестра.

Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г.р. – младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля. До призыва на контракт в январе 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра".

Детали: В ОГА добавили, что хоронить бойцов, вероятно, будут на Волыни, однако дата прибытия тел еще не известна.

Что предшествовало: 3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Вместе с тем, 4 апреля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеВолынская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Зеленский утвердил решение СНБО: привить большинство взрослых до конца года

Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина

От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы Борис Менкус

Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
В воскресенье на Донбассе без обстрелов
На Донбассе за сутки 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский
С утра оккупанты 7 раз открывали огонь на Донбассе и ранили украинского бойца
Последние новости
18:59
Волынская ОГА заявила о гибели бойца в зоне ООС
18:53
Румынский оператор ГТС начал разделять мощности на аукционах в точке соединения с Украиной
18:36
В воскресенье на Донбассе без обстрелов
18:28
Португалия продолжила ограничения на границе с Испанией
18:13
"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе
17:36
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов
17:23
Премьер Баварии призвал к короткому, но жесткому локдауну в Германии
17:08
Самый длинный подводный тоннель в Китае достроят до конца года
16:54
Зеленский утвердил решение СНБО: привить большинство взрослых до конца года
16:36
Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина
Все новости...