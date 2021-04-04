Волынская ОГА заявила о гибели бойца в зоне ООС

Волынская ОГА заявляет о гибели в зоне ООС в воскресенье во время прохождения службы младшего сержанта Андрея Горлатого.

Источник: Волынская ОГА

Дословно: "К сожалению, за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца, родом из Волыни – Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

Сергей Александрович Сулима, 1980 г.р. – военнослужащий погиб вчера, 3 апреля. Родом из г. Луцк, но последние годы проживал в Ивано-Франковской области, оттуда и пошел на контракт. Не женат. На Волыни проживают мать и сестра.

Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г.р. – младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля. До призыва на контракт в январе 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра".

Детали: В ОГА добавили, что хоронить бойцов, вероятно, будут на Волыни, однако дата прибытия тел еще не известна.

Что предшествовало: 3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Вместе с тем, 4 апреля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.