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Глава Минздрава Германии хочет больше послаблений для вакцинированных

Воскресенье, 4 апреля 2021, 19:24
Глава Минздрава Германии хочет больше послаблений для вакцинированных

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступает за смягчение ограничений для полностью вакцинированных от коронавируса людей.

Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Для того, кто полностью вакцинированы, могут действовать те же правила, как и для тех, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус", - отметил Шпан.

Основанием для этого являются результаты анализа данных немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), который занимается вопросами, связанными с пандемией коронавируса. Согласно этим данным, требование тестирования и пребывания на карантине для вакцинированных можно быстро отменять.

Когда третью волну пандемии COVID-19 будет преодолен и придется принимать шаги об ослаблении ограничений, предусматривающие применение быстрых тестов на коронавирус, этот вопрос может возникнуть.

"Тот, кто получил прививку, сможет без дальнейшего тестирования идти в магазины или к парикмахеру", - объясняет Шпан.

Также, согласно оценке RKI, люди, получившие все необходимые дозы вакцины от коронавируса, не нуждаються в пребывании на карантине. Сейчас в Германии на карантин отправляют, в частности, людей, контактировавших с больными COVID-19.

Такие предложения базируются недавнем исследовании RKI. Газета при этом ссылается на доклад института для Минздрава Германии. "Известно, что риск передачи вируса полностью вакцинированными лицами, начиная с 15 дня получения второй дозы вакцины, меньше, чем при предъявлении негативного антиген-теста, сделанного инфицированным человеком, не имеющимсимптомов", - говорится в документе.

Этот отчет RKI уже отправлен правительствам федеральных земель Германии. Проведенное институтом исследование было сделано на заказ конференции глав земельных правительств и федерального правительства страны и имело целью выяснить, с какого момента требование обязательного тестирования для вакцинированных лиц может быть уже лишним.

Шпан заявил, что хочет добиться избавления вакцинированных лиц требования делать тесты на коронавирус и находиться на карантине уже в ближайшие недели.

Темы: Германиявакцинация
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