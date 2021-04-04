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"Слуги" тоже требуют расследовать нарушения на выборах в 87 округе

Воскресенье, 4 апреля 2021, 19:39
фото Дмитрия Ларина, УП

Партия "Слуга народа" призывает правоохранительные органы провести непредвзятое расследование провонарушений на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду.

Источник: председатель партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" потребует честного и беспристрастного расследования всех многочисленных уголовных производств по 87-му округу".

Детали: Корниенко подчеркнул, что оппоненты "Слуги народа" во время избирательной кампании на 87-м округе пытались применить "самые грязные технологии: скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками, а потом для легализации этого организовывали хаос в окружной избирательной комиссии и фактически заблокировали установление итогов голосования".

По словам Корниенко, принципиальная позиция доверенных лиц кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка позволила отправить 20 участков на перерасчет.

"Пересчет показал реальную ситуацию - день голосования и подсчет на участках прошли с большим количеством процедурных нарушений, часть из которых тянет на вполне конкретные статьи Уголовного кодекса для председателей и членов УИК. Голосование на участках признавали недействительными из-за отсутствия контрольных листов, что может свидетельствовать о махинациях с избирательным ящиком и из-за нарушений со списками для голосования на дому. Это может быть показателем вброса бюллетеней. Члены и председатели УИК "подвозили" с собой документацию, которой не хватало, тогда как она должна быть в мешках на ОИК", - сказал Корниенко.

Председетель партии "Слуга народа" отметил, что пересчет голосов показал попытку полной фальсификации со стороны оппонента.

"Сейчас отклонено уже 6 из 19 исков об отмене пересчета участков. Это свидетельствует о слабой юридической позиции нашего оппонента, которую он неоднократно дополняет громкими криками в ОИК", - обратил внимание Корниенко.

Он также подчеркнул, что в ситуации относительно сфальсифицированных протоколов, которую подают как "историю с пропавшими бюллетенями", должны разбираться не "диванные эксперты", а необходимо дать четкий ответ обществу: существовали ли такие бюллетени и за кого были эти голоса, были ли манипуляции с перекладыванием бюллетеней или переписыванием протоколов, что происходило на участках и на их пути в ОИК, и в конце концов происходило каждую ночь в ОИК, как и во время двух первых дней.

Что предшествовало: 4 апреля ЦИК обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, согласно которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк получил 31,25%, а его конкурент Александр Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

Шевченко заявил, что готовит судебные иски.

Перед этим на шести избирательных участках в округе №87 были зафиксированы нарушения голосования и различия в данных, а на 5 участках голосование признали недействительным.

Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87.

Темы: Слуга народавиборыИвано-Франковская область


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