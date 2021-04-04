В понедельник будет прохладно, ночью морозы

В Украине в понедельник ожидается незначительное похолодание, днем ​​в юго-восточной части небольшой дождь.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной части от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​8-10° тепла.

Во вторник, 6 апреля, в западной части мокрый снег и дождь, днем ​​в северных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем ​​в Украине, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; днем в западных областях 2-7° тепла, на остальной территории 7-12°.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​10-12°.