"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС на фоне обострения Россией ситуации по безопасности.
Источник: Кулеба в Twitter, Боррель в Twitter
Ключова тема розмови з @JosepBorrellF — загострення Росією безпекової ситуації. «ЄС із вами» — так Глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2021
Детали: Министр также сообщил, что Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 апреля.
Дословно: "Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля".
Больше деталей: Позже о разговоре сообщил сам Боррель. Он отметил, что с серьезной обеспокоенностью следит за российской военной активностью вокруг Украины.
Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2021
Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.
Глава дипломатии ЕС также заверил в непоколебимой поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.
- На фоне этого напряжения президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.