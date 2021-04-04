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"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке

Воскресенье, 4 апреля 2021, 22:06

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС на фоне обострения Россией ситуации по безопасности.

Источник: Кулеба в Twitter, Боррель в Twitter

Детали: Министр также сообщил, что Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 апреля.

Дословно: "Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля".

Больше деталей: Позже о разговоре сообщил сам Боррель. Он отметил, что с серьезной обеспокоенностью следит за российской военной активностью вокруг Украины.

Глава дипломатии ЕС также заверил в непоколебимой поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.
  • На фоне этого напряжения президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: ЕСМИДКулеба Дмитрий


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