"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС на фоне обострения Россией ситуации по безопасности.

Источник: Кулеба в Twitter, Боррель в Twitter

Детали: Министр также сообщил, что Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 апреля.

Дословно: "Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля".

Больше деталей: Позже о разговоре сообщил сам Боррель. Он отметил, что с серьезной обеспокоенностью следит за российской военной активностью вокруг Украины.

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.



Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.