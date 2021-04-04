Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках – Шевченко

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Источник: кандидат на промежуточных выборах в ВР по округу №87 Александр Шевченко в Facebook, Суспільне.Карпати

Дословно: "Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований!".

Детали: Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.

Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне.Карпати, до полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

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