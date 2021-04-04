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Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках – Шевченко

Воскресенье, 4 апреля 2021, 23:18
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках – Шевченко
Facebook Шевченко

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Источник: кандидат на промежуточных выборах в ВР по округу №87 Александр Шевченко в Facebook, Суспільне.Карпати

Дословно: "Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований!".

Детали: Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.

Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне.Карпати, до полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

Предыстория:

  • 4 апреля ЦИК обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, согласно которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк получил 31,25%, а его конкурент Александр Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко заявил, что готовит судебные иски.
  • Перед этим на шести избирательных участках в округе №87 были зафиксированы нарушения голосования и различия в данных, а на 5 участках голосование признали недействительным. На 20 участках округа решили пересчитать бюллетени.
  • Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87.

Украинская правда

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Темы: виборысудВерховная РадаИвано-Франковская область
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