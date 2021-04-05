Выбрали президента Косово

Парламент Косово избрал новым президентом профессора права и кандидатку от правящей партии "Ветевендосье" ("Самоопределение") Вйосу Османи.

Источник: Reuters, "Радио Свобода"

Детали: "За" назначение Османи был 71 парламентский голос из 120. Оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.

Сообщается, что "Самоопределение" занимает все ключевые должности в Косово: спикером парламента является Гляук Конюфца, главой правительства - лидер партии Альбин Курти. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.

Предыстория: Османи заняла должность и.о. президента Косово в ноябре прошлого года. Ее предшественник Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях.