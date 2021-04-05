Правящая партия Болгарии лидирует на парламентских выборах — экзит-полы
Понедельник, 5 апреля 2021, 03:41
Согласно данным экзит-полов, правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова выиграла парламентские выборы в Болгарии.
Источник: Reuters со ссылкой на данные экзит-полов, проведенных Gallup International и Alpha Research
Детали: Партия Бойко Борисова набрала около 25% голосов (в частности, Gallup International обнаружила, что ГЭРБ получила 25%, Alpha Research - 25,7%).
Отмечается, что ГЕРБ не завоевала большинства и, как ожидается, будет бороться за поиск союзников, чтобы сформировать коалицию в парламенте.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы.
- Голосование рассматривается как референдум о судьбе премьер-министра Бойко Борисова. Он возглавляет ГЕРБ больше десяти лет и сейчас надеется выиграть свой четвертый срок в должности.