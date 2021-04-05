Правящая партия Болгарии лидирует на парламентских выборах — экзит-полы

Согласно данным экзит-полов, правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова выиграла парламентские выборы в Болгарии.

Источник: Reuters со ссылкой на данные экзит-полов, проведенных Gallup International и Alpha Research

Детали: Партия Бойко Борисова набрала около 25% голосов (в частности, Gallup International обнаружила, что ГЭРБ получила 25%, Alpha Research - 25,7%).

Отмечается, что ГЕРБ не завоевала большинства и, как ожидается, будет бороться за поиск союзников, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

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