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Правящая партия Болгарии лидирует на парламентских выборах — экзит-полы

Понедельник, 5 апреля 2021, 03:41

Согласно данным экзит-полов, правоцентристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова выиграла парламентские выборы в Болгарии.

Источник: Reuters со ссылкой на данные экзит-полов, проведенных Gallup International и Alpha Research

Детали: Партия Бойко Борисова набрала около 25% голосов (в частности, Gallup International обнаружила, что ГЭРБ получила 25%, Alpha Research - 25,7%).

Отмечается, что ГЕРБ не завоевала большинства и, как ожидается, будет бороться за поиск союзников, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы.
  • Голосование рассматривается как референдум о судьбе премьер-министра Бойко Борисова. Он возглавляет ГЕРБ больше десяти лет и сейчас надеется выиграть свой четвертый срок в должности.

Темы: Болгариявиборы


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