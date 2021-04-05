Митингующие Мьянмы распространяли протестные призывы на писанках

В воскресенье противники военной диктатуры в Мьянме написали послания протеста на пасхальных яйцах.

Источник: The Guardian, AP

Детали: Молодежь в крупнейшем городе страны Янгоне раздавала яйца с посланиями протеста.

Группа прошла маршем по району Инсейн, распевая песни протеста и поднимая яйца под лозунгом "Весенняя революция". На многих яйцах также был изображен салют тремя пальцами - символ сопротивления госперевороту 1 февраля.

Отмечается, что на яйцах писали сообщения, в частности, "Весенняя революция", "Мы должны победить" и "Убирайся, MAH", относящиеся к лидеру хунты генералу Мин Аун Хлаину.

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