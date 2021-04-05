Митингующие Мьянмы распространяли протестные призывы на писанках
Понедельник, 5 апреля 2021, 04:45
В воскресенье противники военной диктатуры в Мьянме написали послания протеста на пасхальных яйцах.
Источник: The Guardian, AP
Детали: Молодежь в крупнейшем городе страны Янгоне раздавала яйца с посланиями протеста.
Группа прошла маршем по району Инсейн, распевая песни протеста и поднимая яйца под лозунгом "Весенняя революция". На многих яйцах также был изображен салют тремя пальцами - символ сопротивления госперевороту 1 февраля.
Отмечается, что на яйцах писали сообщения, в частности, "Весенняя революция", "Мы должны победить" и "Убирайся, MAH", относящиеся к лидеру хунты генералу Мин Аун Хлаину.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- 14 февраля в крупные города Мьянми заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
- 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
- По состоянию на 2 апреля за время противостояния в Мьянме убили по меньшей мере 536 человек. По меньшей мере 43 - дети.