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Митингующие Мьянмы распространяли протестные призывы на писанках

Понедельник, 5 апреля 2021, 04:45
Facebook / AFP / Getty Images

В воскресенье противники военной диктатуры в Мьянме написали послания протеста на пасхальных яйцах.

Источник: The Guardian, AP

Детали: Молодежь в крупнейшем городе страны Янгоне раздавала яйца с посланиями протеста.

Группа прошла маршем по району Инсейн, распевая песни протеста и поднимая яйца под лозунгом "Весенняя революция". На многих яйцах также был изображен салют тремя пальцами - символ сопротивления госперевороту 1 февраля.

Отмечается, что на яйцах писали сообщения, в частности, "Весенняя революция", "Мы должны победить" и "Убирайся, MAH", относящиеся к лидеру хунты генералу Мин Аун Хлаину.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • 14 февраля в крупные города Мьянми заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • По состоянию на 2 апреля за время противостояния в Мьянме убили по меньшей мере 536 человек. По меньшей мере 43 - дети.



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