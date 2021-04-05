Турция попала в тройку стран, где больше всего новых заражений COVID-19

За сутки 3 апреля в мире обнаружили 526 450 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 103 793 случая - в Индии, 60 922 - во Франции, 41 998 - в Турции.

В первую пятерку стран с наибольшим количеством новых заражений также попали США, где 36 983 случаи, и Бразилия, где 31 359.

Украина в этом списке находится на 8 месте (13 738) - между Италией (18 025) и Ираном (11 680).

Десятку стран замыкают Филиппины, где 11 028 больных.

6 490 людей в мире умерли в сутки, за время пандемии - 2,8 млн.

22,8 млн человек болеют, одновременно с тем 106,1 млн - уже выздоровели.

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Напомним: 3 апреля в Украине обнаружили 13 738 случаев коронавирусной болезни. Госпитализировали 5 545 зараженных, летальных случаев - 258. При этом выздоровели 4 657 человек.