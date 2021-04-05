В марте в Беларуси было больше тысячи задержаний по политическим мотивам

В марте в Беларуси было 1 139 задержаний по политическим мотивам.

Источник: данные правозащитного центра "Весна"

Дословно: "За последний месяц зафиксировано 1 139 задержаний по политическим мотивам, из них 841 в Минске, в регионах больше всего задержаны в Брестской области - не менее 76 случаев".

Детали: Накануне Дня Воли в Беларуси прошли массовые превентивные задержания активистов. 25 марта эти задержания также были днем ​​в разных городах. В тот день задержали 175 человек - в Минске и более 75 человек - в регионах. Еще 250 человек задержали 27 марта.

В частности, известно о 36 задержаниях журналистов.

Кроме того, в марте белорусские суды рассмотрели более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протеста и в результате наложили 395 арестов (от 3 до 30 суток) и 82 штрафа.

Отмечается, что 1 марта в Беларуси вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Поэтому, усилены санкции в отношении участников мирных собраний, проводимых без разрешения властей.

Согласно списку политзаключенных на сайте "Весны", в стране по состоянию на 5 апреля - 324 политических заключенных.

Предыстория: С августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты, связанные с объявлением результатов президентских выборов, согласно которым победил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Украина и многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.