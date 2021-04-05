Главные новости воскресенья и ночи: выборы на Ивано-Франковщине, план вакцинации

Вирастюк победил на выборах в округе №87 в Ивано-Франковской области, Зеленский одобрил решение СНБО о прививках против COVID-19 - актуальные новости 4 апреля.

Об округе №87

В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты. Победил силач и кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк. Его конкурент Александр Шевченко не планирует сдаваться и готовит судебные иски. Он заявил, что Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87.

О плане вакцинации

Президент Владимир Зеленский одобрил решение СНБО по Национальному плану вакцинопрофилактики COVID-19. Цель плана - охватить вакцинацией большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года, чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

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