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Главные новости воскресенья и ночи: выборы на Ивано-Франковщине, план вакцинации

Понедельник, 5 апреля 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: выборы на Ивано-Франковщине, план вакцинации
Слуга Народа

Вирастюк победил на выборах в округе №87 в Ивано-Франковской области, Зеленский одобрил решение СНБО о прививках против COVID-19 - актуальные новости 4 апреля.

Об округе №87

В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты. Победил силач и кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк. Его конкурент Александр Шевченко не планирует сдаваться и готовит судебные иски. Он заявил, что Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87.

О плане вакцинации

Президент Владимир Зеленский одобрил решение СНБО по Национальному плану вакцинопрофилактики COVID-19. Цель плана - охватить вакцинацией большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года, чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

О других важных новостях

Стало известно, что в течение последних двух дней в зоне ООС погибли два бойца родом из Волыни - Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

3 апреля в Украине обнаружили еще 13 738 случаев коронавирусной болезни, больше всего - в Харьковской области. Кроме того, госпитализировали 5 545 зараженных, летальных случаев - 258. Выздоровели 4 657 человек.

Министерство здравоохранения обновило данные распределения карантинных зон, на "красном" уровне находятся столица и области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая.

Турция попала в тройку стран, где больше всего новых заражений COVID-19, рядом с Индией и Францией.

Младший брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что его поместили под домашний арест.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций. Вводятся персональные санкции в отношении людей, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Также в санкционный список внесены 79 компаний.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Украинская правда
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