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В аэропорту Варшавы после сообщения о бомбе эвакуировали самолет

Понедельник, 5 апреля 2021, 09:13
В аэропорту Варшавы после сообщения о бомбе эвакуировали самолет
Фото с Twitter ЕП

В аэропорту Варшавы после получения информации о взрывном устройстве на борту одного из самолетов эвакуировали 100 пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Службы в аэропорту имени Шопена в Варшаве получили информацию о том, что на одном из самолетов может быть взрывоопасный заряд. Более 100 пассажиров эвакуированы", – заявила пресс-секретарь командующего подразделением пограничной охраны "Висла" Дагмара Белец -Янас.

Самолет должен был лететь в Стамбул.

Службы обыскали самолет, но ничего не нашли.

"Это была ложная тревога", - сказал Петр Рудзкий, представитель варшавского аэропорта поздно вечером в воскресенье.

Как отмечается, скорее всего, сообщение о взрывчатке было анонимной шуткой.

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Темы: Польшаавиа
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