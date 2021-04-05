Военный покончил с жизнью на границе с Беларусью
Понедельник, 5 апреля 2021, 10:36
Во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата.
Источник: пресс-служба полиции Волынской области
Детали: Трагедия случилась вечером 2 апреля в районе Ковеля.
Находясь в пограничном патруле по охране госграницы с Беларусью, 20-летний солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством.
Сообщается, что военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.
Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Украинская правда