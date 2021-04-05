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Военный покончил с жизнью на границе с Беларусью

Понедельник, 5 апреля 2021, 10:36
Военный покончил с жизнью на границе с Беларусью

Во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата.

Источник: пресс-служба полиции Волынской области

Детали: Трагедия случилась вечером 2 апреля в районе Ковеля.

Находясь в пограничном патруле по охране госграницы с Беларусью, 20-летний солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Украинская правда

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Темы: БеларусьВооруженные силыграница
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