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Из-за нарушения в округе, где выиграл Вирастюк, начали 17 производств

Понедельник, 5 апреля 2021, 11:46

В округе №87 в Ивано-Франковской области, где победил силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, полиция начала 17 уголовных производств.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "12 из них - связанные с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса. Всего правоохранители получили 113 сообщений о возможных нарушениях".

Детали: В частности, уголовные производства начаты:

  • 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права ..., работе избирательной комиссии ..., совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 УК);
  • 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК);
  • 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УК);
  • 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УК).

Со 2 по 3 апреля полицейские начали 6 уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней 6 участковых избирательных комиссий.

В ходе расследования правоохранители допросили представителя кандидата в народные депутаты, трех членов ОИК №87, 64 членов УИК, в том числе председателей, заместителей и секретарей, 8 сотрудников полиции, 3 официальных наблюдателей, 2 журналистов и директора дома культуры, где размещена ОИК.

Также, по обращениям граждан, полицейские составили 12 админпротоколов, которые в основном касались нарушений по изготовлению или размещению агитматериалов.

Напомним:

  • В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты. Победил силач и кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк.
  • Его конкурент Александр Шевченко не планирует сдаваться и готовит судебные иски. Он заявил, что Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.
  • Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыИвано-Франковская область


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