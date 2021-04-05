Нардепов просят отказаться от закона, который помешает проверке финансов партий

Несколько общественных, антикоррупционных организаций и объединений призывают народных депутатов отказаться от рассмотрения законопроекта №5253, который, на их взгляд, уничтожает контроль за партийными финансами.

Источник: заявление 11 организаций, опубликованная движением "Честно"

Дословно: "Представители всех парламентских фракций зарегистрировали поспешно и кулуарно разработан законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" относительно государственного финансирования партий, среди которых имеется положение, уничтожает возможность НАПК эффективно проверять партийную финансовую отчетность и выявлять ложь в них.

Так, нардепы хотят установить, что НАПК "не уполномочено давать правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, самостоятельно устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставленных услуг".

Это означает, что Нацагентство не сможет обнаруживать получение партиями товаров или услуг по существенно завышенной или заниженной стоимости, а также не сможет проверять, имели ли вообще место указанные в отчетах деловые операции".

Детали: По мнению общественных активистов, "это создает благоприятные условия для бесконтрольных расходов партиями миллиардов гривен, полученных из бюджета".

По их данным, только в 2020-м и 2021-м годах парламентские партии в качестве госфинансирования и компенсации затрат на избирательную кампанию получили почти 1,4 миллиарда гривен налогоплательщиков.

Антикоррупционеры отмечают, что госфинансирование важно для "преобразования политических проектов в реальные партии, которые будут представлять интересы избирателей, а не узкого круга частных доноров", но общество должно знать, на что эти средства тратятся, а партии и их представители – нести ответственность за попытки обмануть избирателей.

Этого невозможно будет достичь, если систему контроля достоверности партийных финансовых отчетов нивелируют такими законодательными изменениями, говорится в заявлении.

Год назад депутаты на период карантина в связи с COVID-19 позволили партиям не подавать свою финансовую отчетность – и депутаты до сих пор затягивают с ее возвращением, хотя соответствующий законопроект уже более двух месяцев находится на рассмотрении парламента.

Активисты считают, что предложенные фракциями изменения являются реакцией на то, что НАПК уже приняло решение прекратить госфинансирование трех парламентских партий из-за подачи ими финансовых отчетов с недостоверными сведениями.

Они отмечают: у НАПК должны оставаться все возможности для выявления ложных сведений в отчетах партий.

Поэтому активисты призывают Верховную Раду и все фракции:

отозвать законопроект 5253, который существенно сужает полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по контролю за финансированием политических партий; скорее поддержать законопроект 4611, который восстанавливает обязанность представления финансовых отчетов политических партий.

Заявление поддерживают: движение "Честно", Центр противодействия коррупции, Антикоррупционный штаб. Институт законодательных идей, Transparency International Ukraine, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Всеукраинское объединение "Автомайдан", Общественный совет при НАПК, StateWatch, ОО "Платформа Общественный Контроль", Центр общественного мониторинга и исследований.