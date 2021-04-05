Локдаун: полиция составила 200 тысяч протоколов за отсутствие масок

В течение прошлой недели правоохранители составили 11 044 админпостановления за отсутствие масок или респираторов, а в целом с начала карантина – 200 073 админпостановления.

Источник: председатель Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Немного статистики за неделю: составлено 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина – 85 982 админпротокола), вынесено 11 044 админпостановления за отсутствие масок или респираторов (всего – 200 073 админпостановления)".

Детали: Кроме того, по словам Клименко, полиция проверила 72 387 субъектов хозяйствования, где обнаружила 1 095 нарушений. Работу 136 заведений прекратили (из них 72 – учреждения досуга, 64 – питания).

Глава Нацполиции добавил, что соблюдение карантина субъектами хозяйствования ежедневно проверяют более 1200 рейдовых групп.

Клименко также напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт перевели в режим спецперевозок. В этих городах полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов.

Глава Нацполиции призвал украинцев с пониманием отнестись к этому требованию.