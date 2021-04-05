НАПК направило в суд админпротокол на "слугу народа"

Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 23 административных протокола, в том числе касательно 2 представителей партий и народного депутата "Слуги народа" Максима Березина.

Источник: НАПК в Telegram

Детали: Из-за нарушения порядка предоставления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Команды Андрея Балоги".

Еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц за нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 11 протоколов в отношении таких лиц:

Владимир Москаленко, Коростенский городской глава (2 протокола);

Максим Березин, народный депутат от партии "Слуга народа";

Александр Игнатюк, начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола)

Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола)

Андрей Хряпа, начальник управления представительства интересов в суде Черниговской областной прокуратуры (2 протокола).

Из-за нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности были составлены протоколы в отношении бывшего заместителя министра культуры молодежи и спорта Алексея Сивирина и бывшего заместителя главы Хмельницкой областной госадминистрации Алексея Лисюка.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 4 административных протокола в отношении таких лиц: