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НАПК направило в суд админпротокол на "слугу народа"

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:42
Максим Березин

Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 23 административных протокола, в том числе касательно 2 представителей партий и народного депутата "Слуги народа" Максима Березина.

Источник: НАПК в Telegram

Детали: Из-за нарушения порядка предоставления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении  "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Команды Андрея Балоги".

Еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц за нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 11 протоколов в отношении таких лиц:

  • Владимир Москаленко, Коростенский городской глава (2 протокола);
  • Максим Березин, народный депутат от партии "Слуга народа";
  • Александр Игнатюк, начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола)
  • Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола)
  • Андрей Хряпа, начальник управления представительства интересов в суде Черниговской областной прокуратуры (2 протокола).

Из-за нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности были составлены протоколы в отношении бывшего заместителя министра культуры молодежи и спорта Алексея Сивирина и бывшего заместителя главы Хмельницкой областной госадминистрации Алексея Лисюка.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 4 административных протокола в отношении таких лиц:

  • Александр Старченко, бывший начальник отдела Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области;
  • Андрей Головко, бывший следователь следственного отделения Гайворонского ОП ГУНП в Кировоградской области;
  • Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры;
  • Анна Слюсаренко, начальник отдела Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
 
НАПК
 

Темы: НАПКСлуга народадекларации


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