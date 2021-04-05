НАПК направило в суд админпротокол на "слугу народа"
Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 23 административных протокола, в том числе касательно 2 представителей партий и народного депутата "Слуги народа" Максима Березина.
Источник: НАПК в Telegram
Детали: Из-за нарушения порядка предоставления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Команды Андрея Балоги".
Еще 4 протокола были составлены в отношении частных лиц за нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 11 протоколов в отношении таких лиц:
- Владимир Москаленко, Коростенский городской глава (2 протокола);
- Максим Березин, народный депутат от партии "Слуга народа";
- Александр Игнатюк, начальник отдела градостроительства и архитектуры Верховинской районной государственной администрации (2 протокола)
- Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола)
- Андрей Хряпа, начальник управления представительства интересов в суде Черниговской областной прокуратуры (2 протокола).
Из-за нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности были составлены протоколы в отношении бывшего заместителя министра культуры молодежи и спорта Алексея Сивирина и бывшего заместителя главы Хмельницкой областной госадминистрации Алексея Лисюка.
По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 4 административных протокола в отношении таких лиц:
- Александр Старченко, бывший начальник отдела Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области;
- Андрей Головко, бывший следователь следственного отделения Гайворонского ОП ГУНП в Кировоградской области;
- Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры;
- Анна Слюсаренко, начальник отдела Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.