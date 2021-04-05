Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, 6 апреля ночью в западных, днем в центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 6 апреля в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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