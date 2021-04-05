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Украина и Турция расширили возможность авиасообщения

Понедельник, 5 апреля 2021, 20:04

Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран.

Об этом сообщил Директорат гражданской авиации Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран.

Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталия в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожья.

Частота полетов из Киева в Газипашу может может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, из региональных аэропортов Украины - по 7 рейсов в неделю.

Также в соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако фактически полеты сюда не могут выполняться.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились увеличить квоту на маршруте Киев-Бодрум в два раза - с семи до 14 рейсов в неделю.

Новыми возможностями уже воспользовались авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая получила права на полеты на линии Киев-Газипаша с частотой четыре раза в неделю и расширила право на полеты из Киева в Бодрум с трех до семи рейсов в неделю. SkyUp получил разрешение на полеты из Киева в Бодрум с частотой до трех раз в неделю.

Темы: авиаУкраина


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