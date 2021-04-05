Бывший народный депутат Михаил Добкин начал досрочную агитацию на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

Источник: Движение "Честно" в Facebook

Детали: Так, горожанам раздают газеты под названием "Время Добкина". Примечательно, что издание напечатано на русском.

Движение "Чесно"

Сам же Добкин в своем Instagram не скрывает таких действий. Говорит, что газеты "разлетаются как горячие пирожки".

Кроме бывшего главы Харькова, "рекламируется" в прессе и.о. городского головы Игорь Терехов, который также претендует на этот пост.

Однако, пишет Добкин, что интерес к газетам насколько большой, что из горсовета "прислали отряд националистов", которые "облили все вокруг себя зеленкой".

Также в городе уже виднеются борды с лозунгами "Продолжим начатое вместе".

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