Добкин начал досрочную агитацию на выборах мэра Харькова
Бывший народный депутат Михаил Добкин начал досрочную агитацию на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.
Источник: Движение "Честно" в Facebook
Детали: Так, горожанам раздают газеты под названием "Время Добкина". Примечательно, что издание напечатано на русском.
Сам же Добкин в своем Instagram не скрывает таких действий. Говорит, что газеты "разлетаются как горячие пирожки".
Кроме бывшего главы Харькова, "рекламируется" в прессе и.о. городского головы Игорь Терехов, который также претендует на этот пост.
Однако, пишет Добкин, что интерес к газетам насколько большой, что из горсовета "прислали отряд националистов", которые "облили все вокруг себя зеленкой".
Также в городе уже виднеются борды с лозунгами "Продолжим начатое вместе".
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Предыстория:
- 30 марта народные депутаты поддержали вопрос внеочередных выборов городского головы Харькова.
- Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии.
- Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.