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Пророссийские силы развернули кампанию против украинских дипломатов в Латвии – посольство

Понедельник, 5 апреля 2021, 21:01
Пророссийские силы развернули кампанию против украинских дипломатов в Латвии – посольство

Посольство Украины в Латвии заявило, что против него и против украинского посла в стране Александра Мищенко пророссийские силы начали кампанию по дискредитации.

Об этом посольство сообщило в понедельник на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Осторожно, фейки! По информации посольства, в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля, "Объединения украинских обществ Латвии", пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла с открытых источников, интервью и т.д.", - заявили украинские дипломаты.

В частности, для фальсификаций используются видеоматериалы 40-минутного интервью посла Мищенко для "Radio Baltkom" от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует о антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - заявило посольство.

В марте Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов "Объединение украинских обществ Латвии" за участие в акциях сторонников "русского мира", распространение антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и тому подобное.

ВКУ заявил, что "на основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию".

Это включает, в частности, "пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира", распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко".

Посол Мищенко публично поддержал решение СКУ, заявив, что организация "скрывала свою антиукраинскую идеологию под вышиванками, украинскими песнями, танцами, украинской кухней".

"Украинская правда" в Threads

Темы: дипломатические отношенияРосcияЛатвия
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