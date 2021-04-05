Коронавирус: Степанов прогнозирует до 25 тысяч больных в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что Украина вскоре может войти в третью волну коронавируса и фиксировать по 25 тысяч подтвержденных случаев заболевания в сутки.

Источник: Степанов в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "По нашим прогнозам, еще около 2 недель мы можем расти: и по количеству больных, и по количеству госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей, регионов. Когда в лидерах у нас были Ивано-Франковская область, Черновицкая, сейчас это все перемещается ближе к центру, на восток. Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19".

Детали: По словам министра, на количество новых заражений влияет несоблюдение карантина. Так, он не исключает, что число новых случаев может достичь 25 тысяч за сутки.

Степанов подчеркнул, что на правительственном совещании ставил вопрос контроля за соблюдением ограничений.

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