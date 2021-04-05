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Зеленский призвал Великобританию усилить присутствие в регионе из-за РФ

Понедельник, 5 апреля 2021, 22:24

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом призвал Лондон усилить присутствие в регионе и увеличить санкции против России из-за стягивания войск к украинской границе.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский рассказал Джонсону о обострении на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - сказал украинский президент.

Кроме Великобритании, Зеленский также призвал и других членов НАТО усилить присутствие и давление на Россию.

Президент пригласил руководителя британского правительства принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа 2021.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВеликобритания


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