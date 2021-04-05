Из-за "минирования" ТРЦ Харькова пришлось эвакуировать 2,5 тысяч человек

Для обследования территории трех торговых центров Харькова из-за сообщения о заминировании пришлось эвакуировать 2480 человек.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Специалисты проверили более 48 тысяч квадратных метров помещений и 6100 квадратов прилегающей территории учреждений. Однако никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

В частности, из-за сообщения о взрывчатке проверяли ТРЦ на улицах Евгения Котляра, Героев Труда и проспекте Гагарина.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Так, на улице Евгения Котляра специалисты проверили 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские обследовали 10 тысяч кв. метров помещений и 4 тысячи кв. метров прилегающей территории. Из-за "минирования" пришлось эвакуировать 177 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 38 тысяч кв. метров помещений и 2 тысячи кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 2300 человек.