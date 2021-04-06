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На Закарпатье восстанавливают пассажирские перевозки

Вторник, 6 апреля 2021, 00:29

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области позволила с 6 апреля возобновить работу общественного транспорта с соблюдением карантинных ограничений.

Источник: Закарпатская облгосадминистрация

Детали: Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В частности, это касается перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении.

Количество пассажиров она не должно превышать количества мест для сидения.

Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков поручил местной полиции усиленно контролировать соблюдение установленных противоэпидемических ограничений при пассажирских перевозках общественным транспортом.

Прямая речь Полоскова: "Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в "красной" зоне.

Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей.

А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Закарпатьекарантинтранспорт


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