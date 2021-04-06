Скандальный продюсер Вайнштейн оспаривает приговор по делу об изнасиловании
Вторник, 6 апреля 2021, 01:59
Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили за сексуальное насилие и изнасилования, обжаловал свой приговор в апелляционном суде штата Нью-Йорк.
Источник: Reuters
Детали: Вайнштейн заявил, что судья, который вел его дело, допустил несколько ошибок, которые помешали в беспристрастности присяжных.
Адвокаты продюсера приводят 7 аргументов для отмены приговора.
Среди них - неквалифицированный рассмотрение дела и отказ в презумпции невиновности.
Предыстория:
- 69-летний Вайнштейн был осужден судьей уголовного суда Манхэттена Джеймсом Берком до 23 лет заключения за нападение на бывшую помощницу Мими Хейли и изнасилование бывшей актрисы Джессики Манн.
- Вайнштейн отвергал обвинения в причастности к сексуальному насилию.