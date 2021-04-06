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Скандальный продюсер Вайнштейн оспаривает приговор по делу об изнасиловании

Вторник, 6 апреля 2021, 01:59
Скандальный продюсер Вайнштейн оспаривает приговор по делу об изнасиловании

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили за сексуальное насилие и изнасилования, обжаловал свой приговор в апелляционном суде штата Нью-Йорк.

Источник: Reuters

Детали: Вайнштейн заявил, что судья, который вел его дело, допустил несколько ошибок, которые помешали в беспристрастности присяжных.

Адвокаты продюсера приводят 7 аргументов для отмены приговора.

Среди них - неквалифицированный рассмотрение дела и отказ в презумпции невиновности.

Предыстория:

  • 69-летний Вайнштейн был осужден судьей уголовного суда Манхэттена Джеймсом Берком до 23 лет заключения за нападение на бывшую помощницу Мими Хейли и изнасилование бывшей актрисы Джессики Манн.
  • Вайнштейн отвергал обвинения в причастности к сексуальному насилию.

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Темы: СШАсуд
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