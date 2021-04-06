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В Днепре умерла роженица с подтвержденным COVID-19

Вторник, 6 апреля 2021, 06:28
В Днепре умерла роженица с подтвержденным COVID-19

28-летняя роженица, у которой подтвердили COVID-19, умерла в больнице в Днепре.

Источник: Общественное, которое цитирует гендиректора больницы имени Мечникова Сергея Рыженко

Прямая речь: "Тяжело переносят (коронавирус, - ред.) беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы.

Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии.

Спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело".

Детали: По его данным, женщина, которая умерла, имела 90% поражения легких.

Врач рассказал, что ей сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

В заведении еще шесть рожениц находящихся в тяжелом состоянии, у них от 60% до 90% поражения легких.

При этом их дети родились здоровыми.

Предыстория:

  • В COVID-отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре в конце марта находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 110 пациентов.

Напомним: В Мариуполе Донецкой области умер 2-месячный мальчик, который имел патологии новорожденного и заразился коронавируса.

Темы: Днепркоронавирус
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