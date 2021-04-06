Главные новости понедельника и ночи: коллапс в столице из-за локдауна, гибель двух бойцов ВСУ

Киев парализовали пробки, за сутки на Донбассе оккупанты убили двух бойцов ВСУ, - актуальные новости 5 апреля и ночи.

О коллапсе в столице из-за локдауна

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

В Офисе президента заявили, что власти Киева не выполнили надлежащим образом задачу по предоставлению спецпропусков в транспорт работникам предприятий критической инфраструктуры - ряд людей, в том числе и врачей, остались без допуска.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что полиция фиксирует, в том числе и благодаря неравнодушным гражданам, все нарушения работы в период локдауна.

О гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе



Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки 5 апреля погиб украинский военнослужащий.

Также вследствие вражеского огня у Золотого-4 военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

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