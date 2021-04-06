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COVID в Киеве: количество больных не уменьшается, за сутки 39 смертей

Вторник, 6 апреля 2021, 10:19
Фото КГГА

За сутки 5 апреля в столице зарегистрировали 1 432 новых случая коронавируса, 39 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "1432 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 39 летальных случаев от вируса"

Детали: Среди новых больных 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

141 больного госпитализировали. Также положили в больницы 491 человека с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (320), Деснянском (246) и Днепровском (163) районах.

По состоянию на 6 апреля в столице уже 169 100 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 3 656 больных. Преодолели вирус 108 256 человек, из них 697 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • В Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случаи коронавируса, умерло 50 больных.
  • 1 апреля госпитализировали 189 больных коронавирусом – это было самое большое количество за весь период пандемии.
  • За сутки 23 марта в Киеве умерли 49 человек от COVID-19, это наибольшее количество смертей с начала пандемии.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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