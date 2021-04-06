Мобильный COVID-госпиталь переехал в Хмельницкую область

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям переместила мобильный госпиталь для COVID больных из Ивано-Франковской области в ​​город Славута Хмельницкой области.

Источник: ГСЧС

Детали: Госпиталь размещен на территории Славутской городской больницы, он состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Отмечается, что госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.

Что предшествовало: Первый в Украине мобильный COVID-госпиталь в феврале развернули в Ивано-Франковской области, которая была антилидером по распространению коронавируса. 19 марта из него выписали последних пять пациентов.

С 7 апреля на территории Хмельницкой области начнут действовать ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности.