Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов

Вторник, 6 апреля 2021, 11:40

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в случае прохождения в Верховную Раду хотел бы войти в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Источник: Вирастюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что возможно более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать вперед идею о создании реабилитационных центров для участников АТО".

Детали: 11 февраля Вирастюк говорил, что хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны на Донбассе.

Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

У российского языка забрали статус регионального в одной из областей

"Дошли до предела": 67 тысяч коек с кислородом заполнены на 58%, больше коек не будет

В поезде на Константиновку двое бойцов устроили стрельбу

COVID в Украине: 13,3 тысячи новых больных и 430 умерших за сутки

Украина 3-я в Европе по распространению коронавируса

США вводят санкции против Турции из-за соглашений с Россией

Все новости...
Верховная Рада
Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87
Нардепов просят отказаться от закона, который помешает проверке финансов партий
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках – Шевченко
Последние новости
12:02
фотоСтрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД
11:59
Украина и Всемирный банк готовят запуск 5 совместных проектов
11:59
В Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили новый вариант коронавируса
11:55
Украинские футболисты играли за команды ОРДЛО за границей – УАФ открыла дело
11:41
Антимонопольный комитет начал расследование вероятного сговора на рынке сахара
11:40
Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов
11:35
фото, видеоМобильный COVID-госпиталь переехал в Хмельницкую область
11:28
В Европе продолжаются масштабные учения под руководством НАТО: 28 тысяч военных из 26 стран
11:15
Курс валют на 6 апреля: курс, "черный" и наличный рынки
11:08
В Минздраве рассказали, сколько еще Украина получит вакцины от COVID-19 и почему задерживаются поставки
Все новости...