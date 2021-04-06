Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в случае прохождения в Верховную Раду хотел бы войти в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Источник: Вирастюк в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что возможно более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать вперед идею о создании реабилитационных центров для участников АТО".
Детали: По его словам, Вирастюк рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что его больше всего интересовало, - будет ли государство создавать реабилитационные центры для раненых ветеранов.
Он добавил, что пришел к Зеленскому с 2-3 пунктами. Главный из них - это создание реабилитационных центров. Также в списке были вопросы по финансированию ветеранских соревнований.
Также Вирастюк рассказал, что встречался с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной и с уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадимом Свириденко, общался с ветеранами и командой Invictus Games.
11 февраля Вирастюк говорил, что хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны на Донбассе.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
- Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.