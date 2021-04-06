Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в случае прохождения в Верховную Раду хотел бы войти в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Источник: Вирастюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что возможно более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать вперед идею о создании реабилитационных центров для участников АТО".

Детали: 11 февраля Вирастюк говорил, что хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны на Донбассе.