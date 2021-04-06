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Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов

Вторник, 6 апреля 2021, 11:40
Вирастюк хотел бы работать в комитете по защите прав ветеранов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в случае прохождения в Верховную Раду хотел бы войти в состав комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Источник: Вирастюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что возможно более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать вперед идею о создании реабилитационных центров для участников АТО".

Детали: По его словам, Вирастюк рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что его больше всего интересовало, - будет ли государство создавать реабилитационные центры для раненых ветеранов.

Он добавил, что пришел к Зеленскому с 2-3 пунктами. Главный из них - это создание реабилитационных центров. Также в списке были вопросы по финансированию ветеранских соревнований.

Также Вирастюк рассказал, что встречался с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной и с уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадимом Свириденко, общался с ветеранами и командой Invictus Games.

11 февраля Вирастюк говорил, что хочет работать в комитете по вопросам молодежи и спорта и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны на Донбассе.

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
  • Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

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Темы: Верховная Рада
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