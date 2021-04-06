В Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса, имеющий характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутацию E484K, которая, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин против вируса, был обнаружен в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Новый вариант обнаружили в больнице скорой помощи округа Сучава у пациента, не посещавшего Великобританию недавно.

"К трем тревожным вариантам, происхождением из Великобритании (строка B.1.1.7, название VOC202012 / 01), Южной Африки (строка B.1.351, название 501Y.V2 15) и Бразилии (строка P. 1, название P .1), Институт общественного здоровья Англии добавил в феврале новый вариант вируса (строка B.1.1.7 + E484K, название VOC202102 / 02). Хотя количество случаев, которые были идентифицированы по новому варианту (B.1.1.7 + E484K), в настоящее время является относительно низкой (только 43 случая представлены в британском отчете от 1 апреля 2021), главное беспокойство вызывает способность вариантов, содержащих мутацию E484K, проявлять большую устойчивость к антителам, генерируемых вакциной, таким образом снижая эффективность вакцин", - говорится в докладе Сучавского университета "Штефан чел Маре" (USV).

В марте новый вариант (B.1.1.7 + E484K) был введен как вызывающий беспокойство и в список Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), который контролирует эпидемическую ситуацию на уровне ЕС.