США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ

США обратились к России с требованием объяснить наращивание военного присутствия возле границы с Украиной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая достоверные сообщения, которые поступают о перемещении российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.

Он обратил внимание, что перемещению российских войск предшествовали нарушения режима прекращения огня, установленного 27 июля 2020, и гибель четырех украинских военнослужащих 26 марта этого года.

"Российские дестабилизирующие действия подрывают усилия, направленные на снижение напряженности, предусмотрено принятой в июле прошлого года соглашением при посредничестве ОБСЕ", - добавил пресс-секретарь.

"Мы обратились к России с призывом объяснить эти провокации", - сказал Прайс.

"Соединенные Штаты, безусловно, обеспокоены любыми усилиями Москвы - будь то на российской территории или в пределах суверенной Украины - по запугиванию нашего партнера, Украины", - добавил он.

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.