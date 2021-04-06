В Молдове прокомментировали информацию, что Чауса могли вывезти диптранспортом
Глава Министерства внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что пограничники не имеют права проверять транспорт, принадлежащий дипломатическим представительствам.
Об этом он сказал, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что украинского судью Николая Чауса вывезли из страны на автомобиле с дипномерами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
В одном из телеграм-каналов в понедельник появилась информация о том, что Чауса вывезли в Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Этот автомобиль якобы выехал через "зеленый коридор", избежав проверки на границе.
Войку отметил, что у диптранспорта - особый статус, и в соответствии с международными соглашениями пограничники и таможенники не имеют права его проверять.
Глава МВД провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, чтобы обсудить ситуацию с похищением Чауса.
Войку сообщил Чокою, что сразу после получения информации о похищении МВД задействовало все свои спецподразделения. Также Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам завела уголовное дело.
Как ранее сообщал глава МВД, ведомству уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
Также полицейские обнаружили три автомобиля, на которых совершили похищение Чауса, установили маршрут, по которому ехали преступники, и круг подозреваемых. Это иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Они приезжали в Молдову начиная с 23 марта, в том числе и в день похищения 3 апреля.
Как отметил Войку, информацию об этих людях тщательно проверяют. На сегодня госучреждения, по словам Войку, получили несколько соответствующих доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.
В то же время Войку подчеркнул, что он во многом полагается на плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами Украины.
Напомним, несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитила беглого судью в центре Кишинева. Об этом рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в столичной полиции.
Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
Как известно, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.
В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась ложной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.