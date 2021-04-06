В отношении десяти иранских официальных лиц вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года.

Источник: AP со ссылкой на военного прокурора Ирана Голамаббаса Торки

Прямая речь Торки: "Было вынесено обвинительное заключение по делу об украинском самолете, и было проведенное серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты 10 виновным лицам".

Детали: При этом подробностей относительно подозреваемых он раскрывать не стал.

Заявление прокурора совпало по времени с приближением встречи в Вене, на которой официальный Тегеран и пять государств-участников ядерного соглашения будут обсуждать его дальнейшую судьбу.

Что было раньше: Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского самолета МАУ, а МИД Украины его раскритиковал.

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