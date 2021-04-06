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Катастрофа МАУ: прокуратура Ирана предъявила обвинение 10 должностным лицам

Вторник, 6 апреля 2021, 13:10

В отношении десяти иранских официальных лиц вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года.

Источник: AP со ссылкой на военного прокурора Ирана Голамаббаса Торки

Прямая речь Торки: "Было вынесено обвинительное заключение по делу об украинском самолете, и было проведенное серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты 10 виновным лицам".

Детали: При этом подробностей относительно подозреваемых он раскрывать не стал.

Заявление прокурора совпало по времени с приближением встречи в Вене, на которой официальный Тегеран и пять государств-участников ядерного соглашения будут обсуждать его дальнейшую судьбу.

Что было раньше: Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского самолета МАУ, а МИД Украины его раскритиковал.

Предыстория:

  • 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.
  • В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системыпрововоздушной обороны.
  • Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".
  • 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.
  • 31 декабря 2020 года Иран "с пятой попытки" передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИран


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