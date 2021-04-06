В НАТО ответили на вопрос Зеленского, почему Украина еще не член Альянса

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна быть готова к членству в Альянсе, что означает проведение комплекса глубоких и систематических реформ.

Об этом он сказал в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", пишет "Европейская правда".

"Союзники стоят на том, что Украина сама должна решать свое будущее, и они ожидают сейчас, что Украина должна стать готовой для членства в НАТО, что будет означать проведение и внедрение комплекса глубоких и систематических реформ, и не только в области безопасности и обороны, но и в более широком смысле", - сказал Винников.

По его мнению, сейчас важно фокусироваться на том, что Украина может сделать для прогресса.

"Есть направления, которые признают важными для Украины все члены Альянса. Это функционирование демократических институтов, верховенство права, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека и фундаментальных свобод, функционирующая рыночная экономика", - сказал глава представительства НАТО.

"Все эти элементы делают НАТО альянсом ценностей. Это не просто военная организация, но и политико-военный альянс, и сообщество ценностей", - добавил он.

Как сообщалось, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО, который он ранее озвучивал в интервью американскому СМИ.

Напомним, зимой в интервью Axios Владимир Зеленский рассказывал о планах относительно своей будущей беседы с Джо Байденом. "У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - заявлял президент Украины.