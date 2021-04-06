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Россияне проведут сразу 3 военных парада в оккупированном Крыму

Вторник, 6 апреля 2021, 13:34
Россияне проведут сразу 3 военных парада в оккупированном Крыму

Россияне в 2021 году хотят провести сразу три военные парады на территории оккупированного полуострова Крым.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Дословно: "на территории ЮВО 9 мая с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске".

Детали: В Симферополе уже состоялся предварительный смотр военных, которые примут участие в параде. Им должно быть больше тысячи.

Предыстория:

В феврале в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксировали новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияаннексия
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