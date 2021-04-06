Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне проведут сразу 3 военных парада в оккупированном Крыму

Вторник, 6 апреля 2021, 13:34

Россияне в 2021 году хотят провести сразу три военные парады на территории оккупированного полуострова Крым.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Дословно: "на территории ЮВО 9 мая с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске".

Детали: В Симферополе уже состоялся предварительный смотр военных, которые примут участие в параде. Им должно быть больше тысячи.

Предыстория:

В феврале в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксировали новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.

Темы: КрымРосcияаннексия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ

фотоСтрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД

МОЗ хочет вакцинировать против коронавируса 70% взрослых украинцев до конца года

Все новости...
Крым
В Крым перебрасывают псковских десантников, которые воевали на Донбассе – расследователи
Более десятка стран поддержали "Крымскую платформу" — Мендель
Черноморский флот в оккупированному Крыму отработает наступательные действия
Последние новости
14:35
8 тысяч госпомощи: регистрацию в "Дії" могут начать на следующей неделе
14:27
Кабмин отменил ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра
14:22
Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка
14:18
Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе
14:04
На блокпосту в Луганской области умер полицейский
14:02
В агентстве ЕС признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:01
От приватизации спиртзаводов бюджет получил полмиллиарда в 2021 году
14:00
фотоСтало известно имя бойца, погибшего в результате обстрела у Золотого
13:56
Нардеп Деркач заявил о готовящемся на него покушении
13:46
Кабмин подготовил порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч: кто и как сможет получить средства
Все новости...