Россияне проведут сразу 3 военных парада в оккупированном Крыму

Россияне в 2021 году хотят провести сразу три военные парады на территории оккупированного полуострова Крым.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Дословно: "на территории ЮВО 9 мая с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске".

Детали: В Симферополе уже состоялся предварительный смотр военных, которые примут участие в параде. Им должно быть больше тысячи.

Предыстория:

В феврале в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксировали новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.