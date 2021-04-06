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Смертей от COVID становится больше из-за новых штаммов – Степанов

Вторник, 6 апреля 2021, 13:38

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что в Украине количество летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 растет из-за британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 6 апреля

Прямая речь: "Тот штамм вируса, который находится сейчас в Украине – это и британский штамм, и нами верифицированный южноафриканский штамм, – они более агрессивны. Уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина (по сравнению с первоначальным вирусом – ред.).

Мы видим поражения не только органов дыхательной системы, но и прочего: печень, почки, сердечно-сосудистая, центральная нервная система. Это все очень усложняет процесс лечения.

Вы видите по статистике, что у нас увеличивается количество летальных случаев. Несмотря на весь опыт наших врачей, их труд и борьбу за жизнь каждого украинца, Они не боги. Поэтому очень важно, чтобы вы не болели, уважаемые украинцы".

Детали: Степанов призвал граждан соблюдать рекомендации эпидемиологов и карантинные ограничения: избегать скоплений людей, пользоваться масками и антисептиками.

Министр также призвал органы местного самоуправления и полицию контролировать соблюдение противоэпидемических мер.

Глава Минздрава отметил, что врачи за год эпидемии выдохлись.

Напомним: Ранее Степанов не раз говорил, что в Украине показатели летальности от COVID ниже, чем в большинстве стран Европы.

Две недели назад самый высокий уровень смертности среди больных COVID-19 наблюдался в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях: там он был выше 2%, тогда как в среднем по Украине – 1,9%.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияздоровьеСтепанов


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