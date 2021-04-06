Садовый отказался от белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Лукашенко
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.
Источник: Садовый в Facebook
Прямая речь Садового: "Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов.
Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права".
Детали: Садовый обратился в Кабмин с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом, чтобы поддерживать украинское машиностроение.
Также мэр Львова просит коллег из других городов выбирать украинских производителей.
Напомним: В октябре Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге.