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Садовый отказался от белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Лукашенко

Вторник, 6 апреля 2021, 13:45
Садовый отказался от белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Лукашенко

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов.

Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права".

Детали: Садовый обратился в Кабмин с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом, чтобы поддерживать украинское машиностроение.

Также мэр Львова просит коллег из других городов выбирать украинских производителей.

Напомним: В октябре Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге.

Украинская правда

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Темы: СадовыйЛьвовБеларусьЛукашенко
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