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Стало известно имя бойца, погибшего в результате обстрела у Золотого

Вторник, 6 апреля 2021, 14:00

В понедельник в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб младший сержант Виктор Гелебрант.

Источник: Facebook-страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Дословно: "Вечером 5 апреля выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш собрат младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич".

Детали: Отмечается, что боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты.

Напомним:

  • 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4.
  • Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбасс


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