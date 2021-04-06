Стало известно имя бойца, погибшего в результате обстрела у Золотого

В понедельник в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб младший сержант Виктор Гелебрант.

Источник: Facebook-страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Дословно: "Вечером 5 апреля выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш собрат младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич".

Детали: Отмечается, что боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты.

Напомним: