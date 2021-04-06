Стало известно имя бойца, погибшего в результате обстрела у Золотого
Вторник, 6 апреля 2021, 14:00
В понедельник в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб младший сержант Виктор Гелебрант.
Источник: Facebook-страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
Дословно: "Вечером 5 апреля выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш собрат младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич".
Детали: Отмечается, что боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты.
Напомним:
- 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4.
- Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Украинская правда